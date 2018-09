Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Essingen (Ostalbkreis) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei am Mittwoch auf der Bundesstraße 29 unterwegs gewesen und aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei in Aalen mit. Der Wagen streifte demnach zunächst ein entgegenkommendes Auto und prallte dann nahezu frontal gegen einen Lastwagen. Der Mann starb den Angaben zufolge noch, bevor ihn die Feuerwehr aus seinem Wagen bergen konnte. Seine Identität war zunächst unklar. Die 66 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos und der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Die B29 wurde während der Bergung voll gesperrt.

Mitteilung der Polizei