Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto von einer Kreisstraße bei Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vermutlich war demnach starker Seitenwind die Ursache des Unfalls am frühen Sonntagmorgen. Der 21-Jährige sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei