Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in der Nähe von Göppingen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 21-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache auf einer Landstraße bei Adelberg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Er sei sofort tot gewesen. Die Feuerwehr musste den in dem völlig zerstörten Wagen eingeklemmten Toten mit einem hydraulischen Spreizer befreien. Die Straße war für drei Stunden gesperrt.