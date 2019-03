Autofahrer prallt auf Lastwagen am Stauende: Zwei Verletzte

Auf der Autobahn 8 ist ein 40 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lastwagen geprallt. Der Autofahrer sei bei dem Unfall am Freitag in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Aufprall auf Höhe der Ortschaft Gruibingen (Landkreis Göppingen) war den Angaben zufolge so heftig, dass der Lastwagen auf einen davor stehenden Sattelzug geschoben wurde. Auch ein Lasterfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. In Richtung Ulm bildete sich ein kilometerlanger Stau, der etwa zweieinhalb Stunden andauerte. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Polizeimeldung