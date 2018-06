Autofahrer nach Zusammenstoß mit Sattelzug in Lebensgefahr

Der Fahrer eines Geländewagens ist bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Sattelzug lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 30-Jährigen am Dienstag von Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) aus in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geraten war, stand zunächst nicht fest.

