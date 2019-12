Bei einem Verkehrsunfall in Rheinfelden (Kreis Lörrach) hat sich ein Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war in der Nacht zum Dienstag wegen zu hoher Geschwindigkeit und vermutlich Alkoholeinwirkung mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und mit dem Betonsockel eines Schildes zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto mehrfach. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden von 45 000 Euro. Entgegen früheren Angaben saß der Mann alleine im Auto.

Mitteilung der Polizei