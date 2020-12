Autofahrer nach Unfall wegen versuchten Mordes vor Gericht

Von Schwäbische Zeitung

In Sorge um seine Gesundheit suchen derzeit viele Polizisten in Ulm nach Alpan Alpad. Der 46-Jährige hatte am Montag kurz nach 13 Uhr seine Wohnung am Ulmer Eselsberg verlassen. Aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustands befürchten Bekannte und die Polizei, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet.

1,8 Meter groß, „auffallend korpulent“ Alpad ist 1,83 Meter groß und mit einem Gewicht von etwa 140 Kilogramm auffallend korpulent.