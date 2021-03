Autofahrer nach Unfall auf A81 bei Ludwigsburg verletzt

Bei einem Verkehrsunfall aus der Autobahn 81 im Kreis Ludwigsburg hat sich ein Autofahrer in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen gegen den Anhänger eines anderes Fahrzeugs geprallt. Dabei wurde er den Angaben zufolge zurückgeschleudert und in seinem Wagen eingeklemmt, außerdem geriet sein Auto in Brand. Ersthelfer konnten das Feuer löschen, der Mann musste aber von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

