Autofahrer missachtet Vorfahrt: Motorradfahrer stirbt

Bei einem Unfall im Ortenaukreis ist am Samstag ein 18-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei stieß er an einer Kreuzung in Sasbach mit einem Auto zusammen, dessen 43 Jahre alter Fahrer die Vorfahrt des Kradfahrers missachtet habe. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle, die 17-jährige Sozia des Motorradfahrers und ein Kind in dem Wagen kamen schwer verletzt in Kliniken. Auch ein Rettungshubschrauber war den Angaben zufolge im Einsatz. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei mit rund 12 000 Euro bezifferte.

