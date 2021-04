In der Woche nach den Osterferien wurde der Unterricht in Baden-Württemberg, abgesehen von den Abschlussklassen, nur im Fernunterricht durchgeführt. Das ändert sich ab Montag, 19. April, wieder.

Wie das Kultusministerium in einem Brief an die Leitungen der Schulen erklärt, sollen alle Schüler in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 wieder in einem Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht beschult werden.

Die Schnelltests vor dem Unterricht werden, anders als ursprünglich angekündigt, unabhängig vom ...