Brombach (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat bei Brombach (Kreis Lörrach) einem Radler aufgelauert und ihm mit einem Stromkabel malträtiert. Er hatte sich zuvor über den Zweiradfahrer geärgert, weil er ihn auf einer Straße lange Zeit nicht überholen konnte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als er endlich vorbeiziehen konnte, fuhr er bis zum Ende des Radweges und wartete dort. Als der Radfahrer ankam, schlug er ihm mit einem Stromkabel die Brille von der Nase. Der Radler wiederum schubste seinen Angreifer, der zu Boden fiel, sich am Hinterkopf verletzte und einen Schneidezahn verlor. Passanten konnten die Streithähne trennen. Der Autofahrer muss sich wegen Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.