Ein Autofahrer ist aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von einer Bundesstraße bei Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) abgekommen und tödlich verunglückt. Seine 25 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Sonntag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge, war der 29-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem war er nicht angeschnallt. Als das Auto am Sonntagvormittag nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug, wurde der Fahrer aus seinem Wagen geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 292 zwischen Bad Schönborn-Langenbrücken und Östringen mehr als eine Stunde gesperrt.

Mitteilung der Polizei