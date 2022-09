Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls ist ein Mann bei einem Autounfall auf der A6 bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) gestorben. Der 57-Jährige kam am Montag vom rechten Fahrstreifen ab, prallte an die Leitplanke in der Mitte und kam auf dem Standstreifen zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde aus seinem Auto geborgen, starb aber noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Pressemitteilung der Polizei

