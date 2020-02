Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und stürzt in die Tiefe

Ein 68-Jähriger ist bei Eigeltingen (Kreis Konstanz) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto fuhr demnach zunächst durch ein Feld und stürzte schließlich einen steilen Abhang hinunter. Der Sturz wurde erst durch mehrere Bäume abgefangen. Warum es zu dem Unfall am Montag kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wagen, er kam in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei