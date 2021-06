Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Drei Menschen verletzt

Drei Männer sind bei einem Frontalzusammenstoß nahe Oppenau (Ortenaukreis) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet ein 58-Jähriger auf der Bundesstraße 27 auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der 58-Jährige und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Mann, der im entgegenkommenden Fahrzeug saß, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum der 58-Jährige am Dienstagabend auf die andere Fahrbahn geriet, war zunächst unklar.

