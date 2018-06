Autofahrer gerät in Kurve auf Gegenfahrbahn: 75-Jährige tot

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen ist eine 75 Jahre alte Autofahrerin am Samstag ums Leben gekommen. Ein 53-Jähriger war in einer Kurve mit seinem Auto in der Gemeine Sexau bei Freiburg auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er mit dem Wagen der Frau. Sie starb noch an der Unfallstelle. Das Auto des Unfallverursachers überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.