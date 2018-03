Autofahrer gerät in den Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte

Ein 58-Jähriger ist bei Gammertingen (Kreis Sigmaringen) mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten - drei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, prallte der Mann mit dem Auto eines 84-Jährigen zusammen. Warum der 58-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die beiden Fahrer sowie die 74 Jahre alte Beifahrerin des Älteren mussten von der Feuerwehr aus den Autos befreit werden. Sie kamen in ein Krankenhaus.