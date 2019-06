Autofahrer gerät auf Gehweg: Zwei Fußgänger verletzt

In der Innenstadt von Mannheim sind am Montagabend zwei Fußgänger verletzt worden, weil ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. „Er war etwas schnell unterwegs, kam ins Schleudern und geriet auf den Gehweg“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Dass er mit Absicht auf den Fußweg am Wasserturm gefahren sei, sei definitiv auszuschließen. Ein Fußgänger sei verletzt worden. Eine Fußgängerin habe sich verletzt, weil sie über ein Blumenbeet sprang. Zum Alter des Autofahrers und der Passanten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.