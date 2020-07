Autofahrer fährt gegen Bäume und verletzt sich schwer

Ein 63-jähriger Mann ist in Kehl mit seinem Wagen gegen zwei Bäume geprallt und hat sich schwer verletzt. Weshalb er zuvor von der Straße abkam, sei noch unklar, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann wurde am Freitagmittag in ein Klinik gebracht.

Mitteilung der Polizei