Ein Mann ist bei einem Autounfall auf der A8 nahe Leonberg (Kreis Böblingen) leicht verletzt worden. Der 27-Jährige sei am Mittwochmorgen beim Abbiegen auf die A81 mit seinem Auto frontal gegen eine Absperrtafel einer Baustelle gefahren, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Autobahnkreuz wurde in Fahrtrichtung Heilbronn vorübergehend gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-917085/2

