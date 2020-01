Die Zeit läuft: Wer ins Lukullum essen gehen will, dem bleiben noch genau vier Wochen. Am Sonntag, 2. Februar, hat das Lokal an der Ecke Friedrich-/Olgastraße zum letzten Mal in der Form geöffnet. Gleiches gilt für Bernds Bar im Untergeschoss. Sobald ausgeräumt ist, rollen die Bagger an, um das Haus abzureißen. Der Grund: Betreiber Alexander Stadler baut dort ein Business-Hotel mit 90 Zimmern, Restaurant und Skybar. Die Fertigstellung ist Ende 2021 geplant.