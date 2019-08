Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Erlenbach (Kreis Heilbronn) ist ein 28 Jahre alter Fahrer ums Leben gekommen. Aus unbekannten Gründen sei der Mann mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Aufprall habe sich das Auto unter dem Auflieger verkeilt. Der 28-Jährige starb in der Nacht zum Samstag noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Mitteilung der Polizei