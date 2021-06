Autofahrer erfasst zwei Motorradfahrer und verletzt sie

Bei einem Verkehrsunfall in Brackenheim (Landkreis Heilbronn) sind zwei Motorradfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren schwer verletzt worden. Ein 55 Jahre alter Autofahrer soll die beiden Motorradfahrer am Dienstagabend mit seinem Wagen erfasst haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß auf die Straße geschleudert, der andere prallte gegen die Motorhaube. Der 17-Jährige und der 18-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 55 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-830553/2

