Ein angetrunkener Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Bus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) schwer verletzt worden. Der 33-Jährige fuhr nach Polizeiangaben am Mittwochabend auf einen vor ihm fahrenden Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls geriet sein Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen einen Linienbus. Dabei erlitten fünf Fahrgäste leichtere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden werde auf etwa 40 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei in Tuttlingen mit.