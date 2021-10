Autofahrer bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 32 im Landkreis Ravensburg ist ein 57 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen am Montag auf Höhe von Altshausen unterwegs, als er aus bislang unklaren Gründen langsam auf die Gegenfahrbahn geriet, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Dabei streifte der Mann mit seinem Auto zunächst den Wagen einer 23-Jährigen auf der Gegenfahrbahn und prallte dann frontal in das Auto einer 55-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen.

Ein weiterer Autofahrer, der hinter dem Wagen der 55-Jährigen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf die Unfallwagen. Dieser Autofahrer und die 55-Jährige zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein 17 Jahre alter Mitfahrer im Wagen der 55-Jährigen wurde leicht verletzt. Die 23-Jährige erlitt keine Verletzungen. Ein Gutachter soll den Unfallhergang nun klären. Die Bundesstraße 32 wurde infolge des Unfalls in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

