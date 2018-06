Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Landkreis Böblingen) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 41-Jährige prallte mit seinem Wagen an einem Stauende auf einen Lastwagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 62 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb bei dem Zusammenstoß am Dienstag unverletzt. Der Beifahrer des 41-Jährigen verletzte sich leicht.

Pressemitteilung