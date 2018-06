Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn in Weinheim sind zwei Menschen verletzt worden. Der 53 Jahre alte Autofahrer hatte am Mittwochabend versucht zu wenden, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Dabei übersah er die Stadtbahn der Linie 5, deren Fahrer machte noch eine Vollbremsung. Trotzdem stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer und ein weiterer Insasse des Autos wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Stadtbahnverkehr blieb auf der Strecke von etwa 19 Uhr an eine Stunde lang unterbrochen.