Der Flug mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik war letztlich vergebens: Wenige Stunden nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag auf einer Kreuzung in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist laut Polizei ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer gestorben. Er war den Angaben zufolge auf die Kreuzung gerollt, als seine Ampel grün zeigte. Ein 35 Jahre alter Autofahrer, der rot hatte, übersah und erfasste den Radfahrer.

