Autofahrer übersieht Baustelle - und versinkt in frischem Beton

Ein 57-Jähriger ist in Stuttgart mit seinem Auto in den frisch eingegossenen Beton einer Baustelle geraten. Der Wagen sank am Montag 20 Zentimeter tief in den Beton und musste von einem Abschleppwagen aus dem schnell härtenden Baustoff gezogen werden, wie die Polizei mitteilte.

Im Stadtteil Bad Cannstatt fanden demnach Bauarbeiten am Gleisbett der Stadtbahn statt. Wegen des Baustellenverkehrs war eine Absperrung in Richtung Gleisbett geöffnet. Das erkannte der Autofahrer jedoch nicht und fuhr in die Baustelle. Offenbar wegen geparkter Fahrzeuge musste er nach 50 Metern ausweichen und geriet in den Beton. Da der Baustoff noch frisch war, konnte er wieder geglättet werden, hieß es. Ob am Auto ein Schaden entstand, war zunächst unklar.

