Ein Autofahrer hat eine Seniorin in Wiesloch übersehen, mit seinem Wagen erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte die 88-Jährige die Straße am Samstag in der Nähe einer Bushaltestelle überquert. Der 45-Jährige übersah die Fußgängerin jedoch und erfasste sie mit seinem Wagen. Die Frau wurde demnach mehrere Meter weggeschleudert und schwer verletzt. Auch Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Mitteilung