Mit Baden-Württemberg und Bayern starten in dieser Woche die letzten Bundesländer in die Sommerferien - und die Straßen dürften voll werden. „Die Autofahrer erwartet das schlimmste Stauwochenende der Saison“, teilte der ADAC am Montag mit. Dem Automobilclub zufolge gelten unter anderem die Autobahn 81 Stuttgart-Singen und die A8 zwischen Karlsruhe und Salzburg als Staurouten. Wenn die Ferien in Baden-Württemberg am Donnerstag beginnen und in Bayern am Freitag der letzte Schultag ist, seien viele Urlauber aus anderen Bundesländern schon wieder auf dem Heimweg. Zudem rolle aus Nordrhein-Westfalen und aus dem Norden der Niederlande die nächste Reisewelle an.

Auch der Auto Club Europa (ACE) rechnet mit dem Stau-Höhepunkt des Sommers. „Eine Fahrt auf den Fernstraßen lässt sich an diesem Wochenende nahezu unmöglich ohne Stau bewältigen“, hieß es in einer Mitteilung. Beide Autoclubs empfehlen Reisenden, erst am Dienstag oder Mittwoch der kommenden Woche in den Urlaub zu starten. Bis dahin sollte sich der Verkehr beruhigt haben.

Pressemitteilung des ADAC

Pressemitteilung des ACE