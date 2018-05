Autobahnhuhn: Polizei rettet Federvieh von Autobahnkreuz

Zum Dank gab es ein Ei: Die Polizei hat im Kreis Heilbronn ein Huhn von einer Autobahn gerettet - und schnell Freundschaft mit dem Federvieh geschlossen. Die Beamten berichteten am Montag auf Facebook und Twitter unter dem Hashtag #Autobahnhuhn von ihrem ungewöhnlichen Einsatz in der vergangenen Woche und tauften das Tier kurzerhand auf den Namen Geli. „Fakt ist, Geli überlebte 5 Fahrspuren bei ihrem Spaziergang über das #Autobahnkreuz #Weinsberg“, schrieben die Beamten bei Facebook. Einem Sprecher zufolge könnte Geli wohl von einem der Bauernhöfe in der Umgebung getürmt sein. Der Besitzer kann sie im Heilbronner Tierheim abholen, wohin sie gebracht wurde. Bisher habe er sich aber nicht gemeldet. Auf dem Weg ins Tierheim gab es aber noch ein Geschenk für die Polizei: ein Ei.

