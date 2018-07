Autobahn am Stuttgarter Flughafen nach Unfall gesperrt

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Gefahrgut-Unfall in der Nähe des Stuttgarter Flughafens sind am Mittwochabend mehrere tausend Liter Benzin und Essigsäure ausgelaufen. Die Autobahn 8 wurde in beiden Richtungen voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer des Gefahrgut-Transports ein Stauende übersehen und war einem vorausfahrenden Lastwagen ins Heck gekracht. Dabei seien an beiden Fahrzeugen die Tanks aufgerissen worden, teilte die Polizei mit. Die Autobahn sollte zwischen Stuttgart-Möhringen und Esslingen bis in die Nacht hinein voll gesperrt bleiben. Nach ersten Angaben wurde bei dem Unfall einer der beiden Fahrer verletzt.