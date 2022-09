Autobahn 81 zwischen Oberndorf und Rottweil gesperrt

Die Autobahn 81 wird wegen Reparaturarbeiten an diesem Donnerstag ab 17.00 Uhr bis Freitag um 7.00 Uhr zwischen Oberndorf und Rottweil in Fahrtrichtung Singen gesperrt sein. Ab der Abfahrt nach Oberndorf werde eine Umleitung 48 bis nach Rottweil eingerichtet, teilte die Autobahn Niederlassung am Montag mit. In der Gegenrichtung nach Stuttgart wird der Verkehr zeitweilig auf eine Fahrspur geleitet, die Strecke aber nicht komplett gesperrt werden. Grund für die Umleitung sind Schäden an der Fahrbahn am Rastplatz Harthausen, die die Verkehrssicherheit gefährden könnten.

