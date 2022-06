Autobahn 6 nach Unfall stundenlang gesperrt: zwei Verletzte

Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 6 in Richtung Heilbronn sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Die Unfallstelle zwischen Wiesloch und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) wurde wegen Trümmerteilen und verschmutzter Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Lkw soll einen Sattelzug gestreift haben, der wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen hielt. Dabei wurde zudem ein Auto erfasst. Die zwei Verletzten wurden in umliegende Kliniken gebracht.

PM

© dpa-infocom, dpa:220624-99-786110/2