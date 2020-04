Wegen eines Lastwagenunfalls ist die Autobahn 5 bei Baden-Baden in Richtung Norden mehrere Stunden teilweise gesperrt gewesen. Der mit Kies beladene Lastwagen sei am Donnerstagmorgen gegen eine Lärmschutzwand gekracht, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war zuvor ein Reifen am Fahrzeug geplatzt, der Fahrer verlor die Kontrolle. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen dauerten bis in den Mittag hinein.

Mitteilung der Polizei