Ganz schön knapp: Ein Unfall auf den Bahngleisen ist in Eppingen (Kreis Heilbronn) in letzter Sekunde verhindert worden. Am Dienstagmorgen ignorierte ein Autofahrer das rote Signallicht an einem Bahnübergang, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Der Mann sei über die Schienen gefahren, zeitgleich senkte sich die Schranke des Übergangs. Der dann anrauschende Zug sei leicht gegen das Heck des Autos gestoßen. Als die Schranke wieder öffnete, gab der unbekannte Fahrer Gas und verschwand. Am Unfallort seien Teile des Rücklichts zurückgeblieben. Dank dieser und einiger Zeugenaussagen konnten die Beamten die Fahrzeugmarke identifizieren. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Pressemitteilung