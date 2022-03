An einem unbeschrankten Bahnübergang im Ortenaukreis ist ein Autofahrer mit seinem Wagen von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und getötet worden. Der 84-Jährige starb noch am Freitag an der Unfallstelle bei Achern an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Bahnstrecke war mehrere Stunden in dem Bereich gesperrt. Der Lokführer blieb nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt.

