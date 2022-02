Auto überschlägt sich mehrmals: Fahrer schwer verletzt

Ein Mann hat sich in seinem Auto nahe Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) mehrmals überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 24-Jährige war nach ersten Ermittlungen zu schnell auf einer vom Regen nassen Straße unterwegs und kam deswegen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sein Wagen überschlug sich mehrfach und kam auf einem Feld zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten am Samstagabend in ein Krankenhaus.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220206-99-996899/3

