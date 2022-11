Auto überschlägt sich mehrmals: 20-Jähriger schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist im Landkreis Sigmaringen bei einem Autounfall schwer verletzt worden: Das Auto sei bei Bad Saulgau von der Straße abgekommen und habe sich mehrmals überschlagen, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Es sei unklar, ob der junge Mann in der Nacht zum Dienstag selbst gefahren sei. Laut Aussage des Mannes, der auf einem hinteren Sitz im Auto vorgefunden wurde, sollen noch weitere Menschen in dem Wagen gesessen haben. Die Polizei traf an der Unfallstelle jedoch niemand sonst an.

© dpa-infocom, dpa:221101-99-338959/2