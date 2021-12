Auto überschlägt sich: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Ludwigsburg nach einem Unfall auf einer Landstraße gestorben. Er sei aus bisher ungeklärter Ursache am Dienstagabend mit seinem Wagen zwischen Heimerdingen und Hemmingen nach links von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Das Auto überschlug sich. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Straße war für die Bergungsarbeiten zwischenzeitlich gesperrt.

