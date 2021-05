Auto überschlägt sich auf B29: Ein Schwerverletzter

Ein Mann hat sich auf der B29 nahe Lauchheim (Ostalbkreis) mit seinem Wagen überschlagen und ist im Straßengraben gelandet. Er habe am Freitagabend einem Hasen ausweichen müssen und sei mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige musste von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde wegen der Arbeiten an der Unfallstelle für zwei Stunden gesperrt.

