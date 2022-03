Auto stürzt Hang hinab und überschlägt: Zwei Schwerverletzte

Beim Absturz eines Autos an einem Abhang nahe Steinen (Kreis Lörrach) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge schlug der Wagen am Montag frontal auf, prallte in drei Metern Höhe gegen einen Baum, schlug mit dem Dach auf einen Baumstumpf und kam nach insgesamt etwa 70 Metern zum Liegen. Die beiden 38 und 36 Jahre alten Männer darin konnten sich durch die beschädigte Frontscheibe befreien. Sie kamen in Kliniken. Der Fahrer war zuvor aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und daneben mit Absperrmaterial für Straßenarbeiten kollidiert. Die Polizei schätzte den Schaden am Dienstag auf etwa 18.000 Euro.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220315-99-532564/2