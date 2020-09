Ein Auto ist in Weinheim am Donnerstagabend mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Mannheimer Straße war am Abend stadteinwärts gesperrt. „Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen“, hieß es von der Polizei. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

