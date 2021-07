Auto stößt mit Bus zusammen: Eine Frau verletzt

Ein Bus und ein Auto sind in Schwäbisch Hall zusammengestoßen. Dabei wurde eine Frau verletzt. Die 25-Jährige stürzte durch den Aufprall an Bord des Busses, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 48-jährige Autofahrerin hatte demnach den vorfahrtsberechtigten Bus an einer Kreuzung übersehen. Weitere Fahrgäste wurden bei dem Unfall am Dienstagmorgen nicht verletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 60.000 Euro.

