Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Leonberg (Kreis Böblingen) leicht verletzt worden. Eine 18-Jährige missachtete am Freitag beim Abbiegen mit ihrem Auto die Vorfahrt des Busses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Kollision wurden die junge Frau, der Busfahrer und eine Mitfahrerin leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:211009-99-537009/2

Pressemitteilung