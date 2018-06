Bei Arbeiten an einem aufgebockten Auto ist in Wiernsheim (Enzkreis) ein 68 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Das Auto war am Mittwochmorgen mit einer Hebebühne auf eine Höhe von etwa 1,80 Meter angehoben worden und stürzte dann vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers herab und krachte auf den Mann, wie die Polizei mitteilte. Er konnte noch Hilfe rufen, starb aber wenig später im Krankenhaus an seinen inneren Verletzungen.

Pressemitteilung