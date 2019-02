Auto stößt mit Rettungswagen zusammen: Zwei Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Süßen (Kreis Göppingen) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 48-Jährige habe das Einsatzfahrzeug übersehen, an einer Kreuzung sei sie mit ihrem Wagen gegen den Rettungswagen gestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch die Wucht der Kollision sei der Rettungswagen noch gegen einen Ampelmast geprallt. Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt. Der Beifahrer im Rettungswagen wurde leicht verletzt. Der Rettungswagen war demnach auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Polizei schätzte den Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 80 000 Euro.

Mitteilung der Polizei