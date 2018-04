Auto schleudert in Baustelle: 37-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 37-Jähriger hat die Kontrolle über sein Auto verloren und ist im Rems-Murr-Kreis in eine Baustelle geschleudert. Der Mann sei bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Auto war nach Erkenntnissen der Beamten auf der Bundesstraße 29 ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen abgestellte Betonteile in der Baustelle nahe Weinstadt und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Verletzte wurde von Einsatzkräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.