Eine 20 Jahre alte Autofahrerein ist am Montag bei einem Unfall nahe Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete schleuderte ihr Auto am Ortsteil Bettingen in einer langgezogenen Linkskurve mit Wucht gegen einen großen Baum, der dabei entwurzelt wurde. Die Ursache ist bislang unklar. Die Feuerwehr befreite die leblose Frau aus dem Wrack. Ein Notarzt versuchte vergeblich, sie zu reanimieren.

